La exitosa empresa de Dorita Orbegoso que trabaja con cantantes internacionales como Marc Anthony

A tres meses de haber dado a luz a su primogénito, Dorita Orbegoso regresa esta noche a la televisión bailando en la pista de “Las reinas del show”.

“Feliz de tener la oportunidad de una revancha. Pertenecer a este formato me parece increíble porque todas las participantes son unas reinas, pero también una guerreras; todas quieren ganar. La competencia está durísima, el nivel está muy alto, y eso es lo que más me gusta, es una de las cosas que necesitamos como artistas porque si no hay competencia, no fluye”, dijo la bailarina.

Orbegoso reveló que se siente entusiasmada por su estrenado papel de mamá, pero aclaró que no expondrá a su hijo a los medios: “No muestro a mi hijo, ni en redes ni en televisión, porque no deseo cometer los errores de antes. Considero que los artistas deben guardar algo para su intimidad, y un bebé tan pequeño no debe ser expuesto a tanta mala vibra de las personas; tengo muchos fans, pero también muchos detractores, y debo proteger a mi bebé”.

Nuevos proyectos

Dorita Orbegoso no solo reaparecerá en 'Las reinas del show', sino sostuvo que se encuentra desarrollando su faceta de empresaria artística, y es que la modelo ha lanzado una productora, donde trabaja con artistas internacionales. “Gracias a Dios me va súper. Trajimos a Anuel y a Karol G, y ahora a Marc Anthony. Decidí poner esta productora por mi bebé”, confesó.

