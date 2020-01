​Dorita Orbegoso: ¿Qué hará para que deje de circular su video íntimo en redes?

Dorita Orbegoso manifestó que impedirá que los videos, el primero donde supuestamente aparece con Chemo Ruiz y el segundo donde fue grabada mientras se duchaba en una depencia del ejército, se puedan ver en las redes sociales. "Estoy eliminando todas las cuentas falsas en Facebook y Twitter, pues la gente se malinforma. Están tratando de filtrar esos videos, pero lo vamos a limpiar. Se va a ver quien los filtró, porque no sé si lo hicieron desde un celular o una computadora. Esto toma tiempo, no es cuestión de dos meses o semanas. Pero quiero saber quién lo subió", explicó.

De acuerdo, a la bailarina, se está asesorando bien, pues "sigo un proceso, mi abogado es el de Vania Bludau", dijo Dorita Orbegoso quien es consciente de que será difícil desaparecer ese material, pues en El Hueco se vende el video al público. "Los peruanos son así, yo no voy a eso. Para mí pasa a un segundo plano, lo que me importa es saber quién lo hizo. ¿Si llegaré hasta las últimas consecuencias? Sí, mientras tenga el apoyo de mi familia lo voy hacer. Yo en estos momentos estoy sola, pero tampoco soy tonta. Me han hecho daño, tengo más o menos la sospechas de quien es", refirió.

"¿Si lo quiero ver preso? Conversé con el abogado y me dijo que no procede, lo máximo es una indemnización. Pero la plata es lo que menos me interesa, para eso trabajo, a mí lo que me importa es saber quién fue la persona qué me hizo daño y así tenga que limpiar baños o lo que sea, que pague", indicó Dorita Orbegoso.

Por otro lado, Dorita Orbegoso contó con el apoyo de Eric Varias, quien la acompañó en la pista de baile. Lamentablemente, pese a su buena perfomance en la pista, fue eliminada por Melissa Klug, quien nuevamente está sentenciada con Chiquito Flores. Así también, Kike Suero se despidió del reality.

