Dorita Orbegoso soltó toda la artillería cuando se le preguntó sobre la posible serie de la vida de Tilsa Lozano. La modelo, incrédula al inicio, luego de salir de Latina, se fue con todo para hablar de la conductora de televisión.

“¿Serie? No te pases. Serie de Paolo (Guerrero), Jefferson (Farfán) y hasta de (Ricardo) Gareca sobre el transcurso de la selección en el mundial. Pero serie de Tilsa... Aunque a veces el morbo vende así que de repente la va super bien”, dijo la invitada del programa “Mujeres al mando”.

También señaló que “uy, ahora, pobre Blanca. Porque la van a tener todo el rato. Es parte de su vida. Yo creo que uno tiene derecho a contar lo que ha vivido, lo que ha pasado y lo que mejor le parezca. Uno con su vida hace lo que quiera”.

“Lo que pasa es que solo sabemos una versión, el ‘loco’ (Vargas) nunca habló entonces nos queda como la duda que si es realmente la verdad o solo la verdad de ella, pero sería interesante, que interesante”, agregó.

SALIDITAS

Luego, Dorita señaló que no vería la serie de Tilsa. “Si fuera película si lo hubiese visto para ver si sale Jackson (Mora) y Olinda. Pero si es serie, no”, comentó la modelo .

Además, sobre los recientes acercamientos que habrían entre Mora y la exvengadora, Dorita Orbegoso comentó que “está bien, que viva el amor. Ojalá que no sea amor de verano y que sean felices. Yo creo es que se están conociendo bastante bien, esta que se echan el bronceador, traguitos van y vienen y más adelante formalizarán. A veces también no hay que apresurarse porque si no funciona, solamente es un relajo, para qué oficializar”.

