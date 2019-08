¿Hipocresía? Dorita Orbegoso rompió su silencio sobre la supuesta reconciliación con Tilsa Lozano durante la última edición de ‘Las reinas del show’.

La modelo aseguró que nunca hubo una reconciliación, ya que todas las veces que se han cruzado en camerinos, nunca se han dirigido la palabra. Sin embargo, sostuvo que la exvengadora la agarró por sorpresa, así que no tuvo de otra que acercarse y darle un abrazo.

“No (somos amigas) a mí me sorprendió que me pidiera el abrazo, no tenía otra opción que acercarme. No lo siento sincero, porque no se debería haber hecho en cámaras, no era el momento, no en la final. Hubiese sido sincero, sino hubiese sido en cámaras. Nos hemos cruzado varias veces en camerinos y nunca hemos conversado”, declaró previo al concierto de Marc Anthony.

Dorita Orbegoso también sostuvo que aunque Tilsa Lozano resaltara que lloró durante su performance por el tema de "Frozen", no fue por su familia como indicó, sino por el baile de la exchica reality.

“Lo que pasa es que es mi fan, ella dice que lloró por su familia, pero en verdad lo hizo por mi baile, tiene que reconocerlo”, sentenció Dorita para luego darle el encuentro a su pareja.