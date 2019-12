La bailarina y modelo, Dorita Orbegoso, estuvo como invitada en el programa “Mujeres al mando” comentando sobre diversos temas, entre ellos la actual “gresca” entre la conductora de “Válgame", Karla Tarazona y Christian Domínguez que surgió el día de ayer.

La exchica reality no tuvo reparos en decir lo que pensaba sobre la actitud que viene tomando Karla Tarazona frente a la vida amorosa del cumbiambero.

“Sabemos que lo de Karla es un tema que no pasa, que no supera, que no voltea la página. Que Karla salga en los programas con una sonrisa de oreja a oreja, es hipócrita. A ella le molesta la vida de Christian, le molesta que tenga una relación, le molesta la felicidad de él”, afirmó tajantemente.

En respuesta a este comentario, Karen Schwarz reafirmó su respaldo a la ex de Christian Domínguez.

“Yo si la apoyo cuando se molesta, cuando escucha que Christian está ilusionado con un nuevo hijo, cuando no va a ver a su propio hijo”, indicó.

A pesar de ello, Dorita siguió firme en su posición y dijo que el amor hacia un hijo debe nacerte.

“El amor a los hijos no lo tienes que pedir, eso nace. Si el padre de tu hijo, no lo ve, ¿qué haces tu ahí mendigando amor para tu hijo?. Disfruta a tus hijos, voltea la página, conoce gente”, señaló.

Para finalizar, Dorita mencionó que tanto rencor dentro de una persona hace que se ‘avejente’, haciendo clara referencia a Karla.

Dorita