Dorita Orbegoso también le da sus quejas a Gisela: "Me parece injusto estar acá y decir que todo está bien"

Pese a haber obtenido un buen puntaje en su gala de sentencia en “Reinas del Show’, Dorita Orbegoso se sintió frustrada, como ella misma lo reconoció, a tal punto que no pudo evitar llorar. La bailarina se mostró disconforme porque no tuvo el mismo tiempo para ensayar que sus compañeras.

“Todas hemos querido que sea la mejor gala. Yo no pude ensayar mi hora o media hora, como todas mis compañeras. Fui la última y solo di dos pasadas. Apagaron las luces y no pude más”, señaló.

La ex “chica reality” contó que aquel día hubo ensayo de orquesta y prueba de sonido en cada instrumento, lo que demoró una hora y media, mientras Dorita esperaba a un lado del escenario.

“Sí me frustra aparecer acá, sonreír y decir que estoy ensayando. Me parece injusto estar parada acá y decir que todo está bien, cuando sí me molestó ayer (viernes) que no haya tenido el mismo tiempo que mis demás compañeras”, indicó.

Sin embargo, Dorita Orbegoso se sobrepuso a este malestar tras recibir el apoyo de su compañero de baile.

De otro lado, se refirió a la actitud que tuvo Andrea Luna. “Me sorprendió su actitud. He tratado poco a mis compañeras; sin embargo, me sorprendió con todo lo que dijo y cómo se puso. En todo caso, que le pregunten a Tilsa Lozano (jurado del reality), quien le pidió respeto al público”.