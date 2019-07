​Dorita Orbegoso sobre Tilsa Lozano en Reinas del show: "se trata de que tengan un jurado que sepa" │VIDEO

La bailarina Dorita Orbegoso no dudó en rajar de la posible nueva llegada de Tilsa Lozano al programa de Gisela Valcárcel, Reinas del show, esto luego de que hoy anunciara su salida de la conducción de "En exclusiva!".

Dorita Orbegoso se mostró sorprendida ante la posible llegada de Tilsa Lozano al reality y que, encima, lo haga como jurado, pues la morocha precisa que ella ni a la quinta gala llegó para poder calificar con criterio.

"¿En serio? jaja no lo puedo creer pero Tilsa no puede calificar caderas, es cumbia, ¿cómo haríamos con Tilín Tilín?", señaló.

"No se trata de lo que a mi me guste, se trata de que tengan un jurado que sepa de baile, si tú no lo has vivido, si no has llegado al menos a la quinta gala, ¿cómo calificas?", añadió.

Como se sabe, son conocidas las diferencias que existen entre Dorita Orbegoso y Tilsa Lozano, pero la bailarina asegura que "si no me dan el punto, el público sacará sus conclusiones".