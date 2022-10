María Elena Leiva, más conocida como la ’Doctora Fit’ perdió la paciencia en el programa ‘Dilo Fuerte’ que conduce Lady Guillén. La médica se defendió ante las fuertes acusaciones en su contra, de usar biopolímeros en los tratamientos estéticos a sus pacientes.

La autodenominada ‘Dra Fit’ reiteró que ella solo aplica acido hialurónico y metacrilato de buena calidad, por lo que no ha perjudicado a ninguna de las mujeres que han realizado sus denuncias en el programa ‘Magaly TV La Firme’.

Leiva indicó que dos de las denunciantes han mentido y se molestó cuando Lady Guillén le preguntó si todas las denuncias son falsas. “ No, no todas, estoy hablando de las dos primeras... yo quiero contar las cosas como son, si me estás invitando a decir mi verdad, déjame decir la verdad” , dijo la médica.

“Pero también quiero preguntarle” , reclamó la conductora de Dilo Fuerte.

“Puedes preguntarme, pero yo te estoy contando de una por una porque el que nada debe nada teme, porque yo no tengo rabo de paja y por eso estoy acá, la Dra. Fit siempre da la cara. De esas dos personas ya te descarté, olvídalas porque nunca tuvieron complicaciones” , dijo María Elena Leiva.

La conversación se salió de control cuando la ‘Dra. Fit’ levantó la voz y le pidió que le entienda.

“Estoy hablando de las dos primeras, entiéndeme, no estás entendiendo porque estás pensando que estoy hablando de las que sí tuvieron complicaciones (...) ¿ Tú le vas a creer a lo que diga cualquiera? tienes que creer a la persona que tienes aquí en frente” , dijo la Dra. Fit

Lady Guillén la cuadró: ”Yo no le creo a nadie, yo las escucho”

