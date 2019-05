La drástica decisión de Paula Arias tras infidelidad del padre de sus hijas

La líder y dueña del grupo Son Tentación, Paula Arias, quedó ingratamente sorprendida luego de que se enterara que Tomás Medrano, su pareja, la engañó con otra mujer.

Paula Arias se ha manifestado al respecto y es así que confirmó que terminó su relación con el padre de sus dos niñas, la menor de apenas 5 meses de nacida.

"He decidido dar por culminada mi relación sentimental con el padre de mis dos hijos, Tomas Medrano, quien no solo me decepcionó y faltó el esto a mi persona, sino también a nuestro hogar, donde vivíamos con nuestros dos pequeños. Rechazo tajantemente todo tipo de engaño, mentira e infidelidad, que no solo me ha afectado emocionalmente, sino también psicológicamente. No volveré a dar ninguna declaración sobre el tema por respeto a mi familia y mis hijos", escribió en redes sociales.

Paula Arias también tomó una drástica decisión en redes sociales, pues en su cuenta de Instagram ha borrado todo rastro de Tomás Medrano.

Sin embargo, un par de fotos aún se encuentra en su cuenta oficial y las fans se Paula Arias le piden que también las elimine.

De esta manera, el hogar que formó Paula Arias y Tomás Medrano quedó roto tras la infidelidad del exfutbolista.

Las fotos que aún conserva Paula Arias de su ex: