Ducelia Echevarría se quebró en vivo en “Esto es guerra” al no poder contestar una pregunta de cultura general durante un juego. La modelo tuvo que ser consolada por Mathías Brivio mientras lloraba desconsoladamente.

Tras presentar la nota en “América Espectáculos”, Rebeca Escribens no criticó a Ducelia Echevarría sino que le dio un importante consejo.

“Mi reina, lo importante es las ganas que tengas tú de seguir creciendo, de seguir aprendiendo. Hay mucha gente que no tiene los medios económicos pero se compra un buen libro, investiga por internet. O sea cuando uno realmente quiere, se la busca y aparece donde sea porque después todo empieza a conspirar a tu favor”, dijo Rebeca Escribens.

La conductora, además, le pidió a Ducelia Echevarría que si no sabe algo, no escuche las críticas: “Y sin no sabes algo ‘no sé pues’, algo tan básico ‘no sé pues’. Qué te importa a ti. Pero después del juego vas, buscas la información, certificas y ya aprendiste, se acabó”.

“Como si todo el mundo fuera demasiado inteligente, como si todo el mundo supiera más de la cuenta”, ironizó Rebeca Escribens.

Rebeca Escribens-Ojo