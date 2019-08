Ducelia Echevarría no se calló nada tras la pelea que tuvo con Flavia Laos en el programa ‘En boca de todos’. La participante de ‘Esto es guerra’ aseguró que la actriz es una “conchuda” por supuestamente menospreciar la belleza de Luciana Fuster cuando esta es completamente natural, mientras que novia de Patricio Parodi tendría varias operaciones.

“Las cosas claras ante todo, tan conchudas ellas de decir Flavia que Luciana no tendría que estar ahí (en el rostro más bello). Qué desubicada de su parte”, dijo Ducelia Echevarría para ‘América Espectáculos’.

En ese sentido, la modelo comparó los rostros de Luciana Fuster y Flavia Laos: “En realidad el rostro de Luciana es super natural, no ha tenido ninguna operación, en su cara pelada se lo digo. En cambio ella sí ha tenido muchas operaciones”.

Eso sí, Ducelia Echevarría admitió que Flavia Laos es una mujer bella y que no tiene nada personal en su contra, pero que no debería hablar de Luciana Fuster.

“Obviamente es bonita, todas son bonitas, yo no tengo nada en contra de ella, como ella dice que se siente atacada por mí. Yo nunca la he atacado, ni siquiera la conozco. Pero me parece de mucha conchudez de verdad, opinar y decir que Luciana no debería estar ahí cuando el rostro de Luciana es hermoso y es totalmente natural”, puntualizó la polémica chica reality.