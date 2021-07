Durante la transmisión de “Esto es guerra” del viernes 23 de julio, Ducelia Echevarría rompió en llanto al no poder completar un reto de altura.

Y es que Ducelia Echevarría quedó atrapada en el juego mientras su compañera, Paloma Fiuza, conseguía el punto. Por este motivo, Ducelia se quebró frente a las cámaras.

“No lo puedo hacer, estoy frustrada, ya van muchas veces y no sé qué me pasa y no puedo hacerlo”, dijo Ducelia Echevarría entre lágrimas.

La modelo explicó que no entiende por qué ya no puede cumplir los retos de altura que antes realizaba con normalidad.

“En verdad no lo sé, tú me has visto siempre haciendo mis retos de altura y ahorita no sé qué me está pasando y me da cólera, estoy frustrada conmigo misma porque no lo puedo hacer”.

Ducelia Echevarría señaló que se siente “débil”. Por su parte, Gian Piero Díaz le dedicó palabras de aliento:

“No le des tanta importancia, se lo dije a Alejandra cuando no podía ganar ninguna competencia, comienza a divertirte, comienza a disfrutar lo que haces. Si tú le das demasiada importancia, la carga que tú te pones en los hombros va a ser tan grande, que no vas a poder con eso”, dijo el conductor.

“Esto es diferente, siento que subo con mucho miedo y no puedo controlar ese miedo. Siento que tengo que romper algo pero no sé qué cosa es ese algo que tengo que romper”, expresó Ducelia Echevarría.

Fuente: América TV

TE PUEDE INTERESAR