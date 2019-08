La chica reality Ducelia Echevarría sí que encendió la polémica al pelearse en vivo con Flavia Laos. Todo ocurrió en el programa “En boca de todos” donde se organiza un concurso para buscar el rostro más bello.

Ducelia Echevarría opinó que si buscan el rostro más bello pero operado las ganadoras serían Flavia Laos o Ivana Yturbe.

“Yo tengo una consulta, este concurso es de mejor rostro natural o operado porque si es natura, lo gana Luciana porque es la más bonito, pero operadas lo gana Flavia o Ivana. Es la verdad, la verdad ante todo”, dijo la chica reality.

Flavia Laos no se quedó callada y respondió: “está bien. Hay mucha gente que se inclina por Luciana porque es otro tipo y otra gente que se inclina por mí. Lo que importa es lo que hay aquí (en la cabeza) y acá (en el corazón)”.

Ducelia no se quedó callada y nuevamente arremetió contra la rubia: “ayyy, me parece que ahí no hay nada igual”.

Flavia Laos intentó poner paños fríos al asunto de esta manera: "un beso Ducelia para ti, yo no quiero pelear contigo para nada. No sé si tienes algo en contra mío porque a veces lo siento así...Tus comentarios son un poco fuera de lugar".

Ducelia contestó así: “si no nos conocemos querida. Yo solo di mi opinión, si eso te incomoda, ese es tu problema querida”.