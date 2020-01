View this post on Instagram

Y el último el de la fiesta! #Lucrecia fué difícil elegir porque siempre que iba me gustaban muchos y me los volvía a probar y a probar😅🙈 las chicas de @pronovias siempre me recibían súper lindas , con un café y mucha paciencia y una sonrisa. El tocado o “coronita” y el velo también son de ahí 😊🙏🏻 muchísimas gracias de corazón a todo el equipo de #Pronovias que me mandaron como 10 vestidos desde Barcelona porque todos me encantaban! Gracias por su paciencia ,su amor ,por tratar a todas las novias súper lindas y pensar en todo tipo de mujeres (tienen tipo smoking para mujer ,para embarazadas,boho Chic😂, elegantes,con brillos , súper clásicos ,etc...) fue un honor que me vistieran en este día inolvidable ,donde toda novia quiere sentirse hermosa y encontrar el vestido ideal y mágico para ella ! Yo encontré 3!!! Mas todos los que me probé jaja Gracias!🙏🏻🌀🙌🏼🌕💫❤️