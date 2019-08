La popular cantante del recordado grupo RBD, Dulce María, reveló en TV que ha cancelado sus planes de boda con su novio, el productor Francisco Álvarez, pues fue víctima de una estafa.

¡Tal como lo leen!

Dulce María reveló que pagó la cuota total de lo que le cobraban por casarse en un local, pero asegura que la empresa no le advirtió que el espacio no tenía la validación de la iglesia católica.

Cuando la cantante de "Ser o parecer" pidió el reembolso de su dinero, los organizadores se lo negaron e incluso la bloquearon ante sus insistentes reclamos.

“No fueron claros y ya que se les dijo: ‘Oye, danos el pago’, nos dijeron que nada más nos pueden regresar el 10 por ciento del anticipo y nos bloquearon del teléfono", contó.

No solo eso, Dulce María ahora no tiene fecha ni, mucho menos, lugar para casarse.

"Entonces no tenemos fecha, no tenemos lugar gracias a esta gente que nos bloqueó el teléfono, imagínate que poca, entonces no tengo nada”, agregó.