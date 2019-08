Las duras palabras de Ferdinando Valencia al romper en llanto por la muerte de su bebé | VIDEO

El actor mexicano Ferdinando Valencia no pudo contener el llanto al despedir a su bebé muerto producto de una meningitis que presentó la criatura desde que nació.

Totalmente desconsolado y a la salida de la iglesia, pero acompañado en todo momento de su pareja, Brenda Kellerman, Ferdinando Valencia agradeció a todos los que rezaron por su pequeño Dante, quien murió a los 100 días de nacido.

"Dios bendiga a cada una de las personas que nos regalaron sus oraciones en cada momento, en todo este tiempo, gracias. Pues gracias por decirle adiós a mi hijo de esta manera", dijo el actor, mientras era calmado por Brenda Kellerman, también actriz.

Ferdinando Valencia dejó en claro que no le reclamarán a Dios su voluntad y reconoció tener más fe de la que tenía antes de la muerte de su bebé.

"No nos vamos a quejar de Dios nunca, estamos muy agradecidos por cada uno de los días que nos lo dio y nos vamos a pensar en todos los que nos lo quite porque va a seguir aquí".

"Nuestro único objetivo es que la muerte de nuestro hijo no haya sido en vano, queremos ser parte de un testimonio de fe para todos los demás. Quiero que sepan que no somos nadie para ser un ejemplo, pero hoy tengo más fe que la que he tenido siempre", finalizó el actor, quien cargó el ataúd de su bebé.