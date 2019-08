Dwayne Johnson, "La Roca": "No puedo esperar para ir, Perú siempre ha sido lo mejor"

"The Rock" o "La Roca regresa este 1 de agosto a las salas de cine con el spin off de "Rápidos y Furiosos: Jobs and Shaw", el actor Dwayne Johnson habló para el portal peruano Fanáticos de Cine y se mostró emocionado por esta nuevo capítulo. También agradeció el apoyo de los fans peruanos hacia su carrera. Por ello los recuerda con cariño.

"Rápidos y Furiosos Hobbs y Shaw", es una idea que surgió después de Rápidos y Furiosos 6 gracias al gran carisma de Luke Hobbs y la buena química entre ambos actores.

En está película no saldrá Dominic Toretto (Vin disel), sin embargo, la “roca” le pidió a los fans no preocuparse pues la calidad de la cinta continuará.

Desea venir a Perú

Sobre el Perú, el actor Dwayne Johnson aseguró que está ansioso en venir sobre todo tras la invitación formal que recibió hace un año de nuestro gobierno.

"Pero fui a Perú por tres días, muy discretamente, increíblemente ebrio y la pasé genial", dijo entre risas. Para luego resaltar que "no puedo esperar para ir, Perú siempre ha sido lo mejor, han apoyamos mucho mis películas y muero de ganas de ir".