La actriz Ebelin Ortiz sorprendió a propios y extraños al utilizar sus redes sociales para compartir con sus seguidores la noticia que se sometería a una histerectomía.

Y es que según contó la reconocida artista, mediante su cuenta oficial de Instagram, salió muy bien del quirófano, motivo por el que compartió fotos y videos desde su cama de hospital, así como la visita de sus familiares, quienes acudieron a verla.

Horas antes, Ebelin dejó en un extenso video donde explicaba los motivos de la decisión que había tomado, conmoviéndose por momentos mientras leía los mensajes de sus fanáticos.

“Nuestro poder creativo, nuestro poder creador, no se encuentra en nuestro útero: se encuentra en nuestra mente. Es a partir de nuestros pensamientos, deseos e imaginación que producimos. Mujeres, no permitamos que nos anulen por no tener útero, pues somos creadoras per se”, puso la actriz en la descripción del clip.

¿En qué consiste la histerectomía?

La histerectomía es una cirugía que consiste en la extirpación del útero, el cuello del útero, los ovarios y las trompas de Falopio. Dicho órgano es donde crece el bebé cuando una mujer queda embarazada. Tras este tratamiento, la persona no tendrá períodos menstruales y tampoco volver a concebir hijos.

Según la Sociedad americana de cáncer, se realiza para tratar algunos cánceres de cuello uterino y algunos cánceres de endometrio.

