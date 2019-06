Edgar Vivar a favor de que las parejas homosexuales adopten hijos "y sean felices"

Edgar Vivar, el recordado y querido “Señor Barriga”, se encuentra una vez más en Lima, pues presentará su unipersonal “Edgar Vivar es joven aún”, que se realizará en Arequipa y Lima, el 21 y 22 de junio, en el Teatro Fénix y en el C.C. Bianca Arena de Barranco, respectivamente.

El artista mexicano no dudó en elogiar la gastronomía peruana, comentar sobre el partido Perú vs. Bolivia y si está de acuerdo en que los homosexuales puedan adoptar un hijo.

“Me siento bien cada vez que vengo al Perú. Siempre me recibe este clima frío, pero el calor humano es muy grande y por eso estoy muy agradecido. Acá me tomaré mi emoliente caliente y romperé la dieta, sin duda. No solo comeré el cebiche, que me agrada, pero lo que más me gusta es la carapulcra”, señaló Vivar al diario OJO.

El último viernes se emitió el último capítulo de la novela “Para volver a amar”, donde usted actúo y encarnó a un estilista gay. ¿Qué opinión le merece las críticas que reciben estas personas y de la posibilidad de que puedan adoptar un hijo?

No sé si existe esa posibilidad, pero si está considerada dentro del margen legal, por qué no. Conozco a parejas homosexuales que adoptan niños y son felices. Yo soy de las personas que si existe (la ley que lo permite), que así sea”.

PERÚ VS BOLIVIA

Vivar dijo que alentará por la Blanquirroja y confía en triunfo de Perú sobre Bolivia. “Está difícil, los bolivianos no juegan nada mal. Confío que sea 2-1 a favor de ustedes”, indicó.