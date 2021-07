La esposa de Edison Flores, Ana Siucho, ya tiene un mes de haberse compartido en mamita y decidió compartir una foto en el que se le aprecia usando una fajita post parto.

Ella contó los cambios que ha tenido luego de la cesárea y además no tuvo reparos de mostrar su actual figura.

“1 mes después. Quería contarles mi experiencia ya que muchas mamás me han preguntado cómo fue mi recuperación luego de dar a luz. Sin duda es una de las mejores etapas de mi vida, llena de retos, nuevas emociones y sobretodo cambios. (a todo nivel)”, escribió en un inicio Ana Siucho.

Seguidamente aconsejó a todas las nuevas mamitas poder usar faja y desde su experiencia dijo que lo hace porque además tiene una operación en la columna.

“Comencé a usarla a los 4 días de haber dado a luz a mi pollita, y realmente sentí la diferencia. Me sentí mucho más segura al pararme, cargar a Alba, darle teta, bañarla, etc etc. Además que como muchas saben soy operada de la columna y necesitaba ese plus para soporte”.

Finalmente agregó: “En mi opinión para todas las futuras mamás o las que acaban de dar a luz (natural o cesárea) creo que la faja debe ser nuestra mejor aliada”.

