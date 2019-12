A una semana de la ‘boda del año’, el futbolista Edison Flores contó detalles inéditos de cómo fue la pedida de mano a su novia Ana Siucho. En una entrevista a Reporte Semanal, el futbolista de la Selección Peruana mostró su lado más romántico y reveló que cumplió el sueño de su enamorada al pedirle matrimonio en Disney y frente a un castillo, al igual que en los cuentos de hadas.

“Ella se imaginaba como un cuento de hadas, en Disney, en un castillo. Me lo dijo en el primer año, cuando nosotros ni siquiera éramos enamorados”; reveló al programa de Latina.

El popular ‘Orejas’ dijo que había planeado la pedida con tiempo, pero las atracciones del parque de diversiones demoraron su propuesta.

“El primer día fuimos a Disney, pero no pasó nada. El lugar no me convenció. Fuimos al parque temático de Universal, yo dije, ‘acá tiene que ser sí o sí’. Pero yo estaba más afanado con subirme a Hulk, una montaña rusa bien brava (...) Tenía un short que no tenía cierre. Dije, si lo pongo con la caja se iba a notar, entonces lo saqué de la caja y me lo puse en el bolsillo. Yo estaba apretado para que el anillo no se me caiga"; dijo entre risas.

Una fotografía fue testigo de lo que hizo el jugador para que no se le caiga el anillo en la montaña rusa.

“Ya era de noche, caminamos unas cuadras, llega un momento en que le digo para tomarnos una foto. ‘Ya hay que tomarnos un selfie’, me dice ella. Entonces, le saco el anillo y se lo doy. Ella me dice ‘¿es en serio?’. El speech no me salió, se nubló, no había palabras. Yo me emocioné más que ella. No dimos un beso y nos tomamos fotos de la pedida”; recordó emocionado.

Edison Flores y Ana Siucho se casan este 21 de diciembre en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en Surco, y la celebración será en el Estadio Monumental de Universitario de Deportes. La boda se transmitirá en vivo por Latina.

[PUEDES VER] A pocos días de casarse, Edison Flores fue a discoteca sin Ana Siucho│VIDEO

edison