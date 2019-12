Mañana es el gran día: el seleccionado de Perú, Edison Flores, contraerá matrimonio con su novia de varios años, Ana Siucho.

Edison Flores tiene preparado toda una bella ceremonia en el que hará su esposa a Ana Siucho.

Las primeras imágenes de lo que sería la boda fueron las tomas del parte matrimonial.

Un sobre crema y muy sobrio en el que se leen los detalles del enlace de Edison Flores y Ana Siucho. Sin embargo, un detalle, que nadie notó, llamó poderosamente la atención de Diario Ojo.

En el parte matrimonial, se leen los nombres de los padres de Ana Siucho: Francisco Siucho Apac y Martha Neira Torres.

Pero, en el lado del novio, es decir, Edison Flores, solo aparece el nombre de su madre Alicia Peralta Briceño.

Es decir, el padre de Edison Flores, Carlos Flores, no solo no aparece en la invitación sino que tampoco habría sido invitado al enlace nupcial.

Como se recuerda, Edison Flores comentó que su padre y él no se hablan. Incluso, el futbolista tuvo duras palabras para su progenitor.

“La relación con mi papá siempre fue buena pero ya no lo es. Se equivocó en algunas cosas y decidió marcharse. Me habla por televisión pero él tiene mi teléfono y me puede llamar. Pero bueno no soy quién para decirle que hacer”, reveló Edison Flores sobre su padre, hace un año, en el tiempo en que clasificó al mundial Rusia 2018.