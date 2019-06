Edith González: el increíble y emotivo discurso que le dedicó a otras mujeres | VIDEO

Hace dos años, Edith González recibió un reconocimiento llamado "Las 31 Mujeres que amamos" y en ese entonces, salió al podio, dando un extraordinario discurso.

En ese entonces, la recordada actriz mexicana, quien falleció a los 54 años debido al cáncer de ovario, dio un emotivo discurso para otras poderosas mujeres.

Este decía así:

"Yo soy Edith y soy actriz por vocación y necesidad. Soy porque me permito ser. Hemos librado muchas batallas para descubrir que somos fortaleza, entrega y tolerancia. Somos el 51% de la población y estamos aquí hoy recordándole a la otra mitad de la humanidad que existimos y que valemos. Que no hace falta que nos dediquen un día, ni un mes para darnos un trato digno. Basta con hablarnos como pades y caminando hombro con hombro cambiaríamos varios esteriotipos".

El discurso continúa: "Somos mujeres dignas, de pie y en la búsqueda incansable de superación. Hoy la mujer participa en la vida activa de todos los ámbitos (...) hoy no somos solo secretarias, maestras o actrices, hoy somos obreras, albañiles, carpinteras, empresarias, políticas, científicas y artistas. No me quejo, propongo y aquí sentados, les propongo que volemos juntas a la libertad (...) enfrentemos el reto de un machismo soterrado".

Como si predijera su deceso, Edith González terminó este discurso por el Día de la Mujer de la siguiente manera: "No pienso llegar a tiempo a mi llamado. Sorry, me queda mucha 'lata' que dar, muchas risas que compartir, muchas batallas que ganar, mucho arte que contemplar, pero mucho México que amar. Así que muerte espérame sentada porque mi mejor dansón tardará mucho en llegar".

Estas palabras fueron dadas por Edith González en plena lucha contra el cáncer de ovarios.