Edith González: el momento de su vida que jamás pudo superar | VIDEO

Tras el fallecimiento de la actriz mexicana Edith González, se dio a conocer el momento de su vida que jamás pudo superar y no fue el de haber sido detectada con cáncer.

Hace un par de años, Edith González fue entrevistada en el programa De Primera Mano, donde contó que había perdido un bebé, situación que aún le apenaba.

“Perdí una hija y eso sí es algo que te puedo decir, es una prueba absolutamente no superada en mi vida. Si hay algo que me duele y me dolerá siempre es haberla perdido. Te lo juro que ha amado profundamente a mis dos bebitas y amo a la que tengo hoy por hoy”, dijo la actriz.

El bebé perdido por Edith González se trataría de la hermana menor de su primera hija, Constanza.