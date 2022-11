El bailarín y coanimador de ‘América hoy’, Edson Dávila, bromeó sobre el look que su compañera de conducción, Janet Barboza, lució en la preventa de América Televisión.

Todo ocurrió cuando invitaron al experto en belleza Carlos Cacho y al diseñador Yirko Sivirich para opinar sobre los looks de todos los artistas que fueron al mencionado evento. Entre las figuras que aparecieron, pasaron las fotos de todos los conductores de ‘América hoy’.

Cuando le llegó el turno de Janet Barboza, Edson Dávila señaló que: “(Parecía) Selena Quintanilla”. Sin embargo, Carlos Cacho halagó el traje: “Me encantó porque no tienes que mostrar para lucir espectacular. Me gustó mucho Janet”.

Mientras, Yirko Sivirich señaló: “Enseñó lo mínimo que tenía que enseñar y se veía superelegante”. Y Cacho añadió: “Y rompiendo con los zapatos tipo ‘chinese’”.

De inmediato, Edson no perdió el tiempo en señalar que Janet llevó: “Buena faja también porque no se le marcó nada”, lo que provocó risas de sus compañeros.

Ethel Pozo opinó que el look de Janet le pareció de la época disco y Edson agregó que el look era: “Tipo anfitriona”. Sin embargo, Cacho explicó que el evento era un cóctel donde los artistas se muestran a los anunciantes. “Vas de artista”, dijo.