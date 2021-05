Edson Dávila, conocido popularmente como ‘Giselo’, expresó su indignación al conocer que la producción de ‘El Artista del Año’ había botado su foto cerca al tacho de basura, en los estudios de América TV en Pachacamac.

‘Giselo’ estaba consternado, por lo que decidió pedirle explicaciones a Gisela Valcárcel, al término de los ensayos del programa.

“Te ha dicho que en la basura han tirado... me muestras ahorita”, respondió Gisela con preocupación. “Atrás han tirado su foto...”, se dirigió a alguien de su equipo.

“Está rota (la foto), me ha dolido, entro a ensayar y veo”, respondió Edson, al borde del llanto.

En otra historia de Instagram, Edson acude hasta depósito - donde está el tacho de basura y otros objetos desechables - y encuentra su fotografía.

“No me puede estar pasando. Ahí está el tacho de basura y encima está picada. De verdad que esto me la van a pagar, no graben”, expresó.

