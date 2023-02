No se lo esperó. Los conductores de “América Hoy” se encontraban comentando las últimas declaraciones de Robotín, quien señaló que había patentado en Indecopi el nombre de ‘Robotina’, motivo por el que Edson Dávila, más conocido como ‘Giselo’, aprovechó para ‘trolear’ EN VIVO a su compañera Janet Barboza.

Todo se dio cuando la conductora de televisión inició la broma, señalando que ella “ya había patentado” el nombre ‘Cacatúa’ , apodo que le puso a el co-conductor del magazine matutino hace algunos meses atrás.

“Por eso mis chicas lindas, póngase mosca. Por ejemplo ‘La Cacatua’ es un nombre que yo ya registré. Eso no sabe la gente, que Edson fue a Indecopi y quiso registrar el nombre de Giselo pero no lo dejaron porque se pare mucho a Gisela”, comenzó diciendo la exreina de las movidas.

Frente a ello, Edson Dávila no se quedó callado y le mandó tremendo ‘sablazo’ a su compañera de conducción, recordándole el apodo que Rodrigo González ‘Peluchín’ le puso.

“Quédeselo señora, yo no lo voy a usar (...) ¿Usted ha patentado Rulitos? La movida no es suya, no le pertenece (...) Quiero contarles que la señora quiso patentar ‘La Retoquitos’ y no pudo patentarlo, lamentablemente ya a otra persona le pertenecía”, dijo ‘Giselo’, generando las risas de todos los asistentes en el set de televisión.

