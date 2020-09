El divertido espacio radial “Qumbias y Risas”, que está a cargo del comediante Edwin Sierra y el comunicador Oscar del Río, cumple 10 años al aire en el horario prime time y no encontró una mejor forma de celebrar que compartir con su público 51 horas de programas seguidas, la cuales iniciaron el pasado miércoles 23 de setiembre a las 7: 00 a. m. y culminan mañana a las 10:00 a. m.

“En total son dos días y medio en donde Oscar y yo, en cualquier momento, tomamos la cabina de Radio Nueva Q para hacer reír a los oyentes con el humor que nos caracteriza”, señaló Edwin Sierra, quién detalló que la idea se les ocurrió porque siempre reciben mensajes de sus seguidores que aseguran que las 3 horas de programa no son suficientes.

Asimismo, confesó que a la mitad de este reto ya se encuentran cansados, pero la respuesta del público los mantiene con energía para completar la maratón. “No te voy a negar que junto a Oscar hemos cabeceado por ratos (risas); sin embargo, nos alegra tener esa cercanía con el público todo el día. Por ejemplo, hoy me llamó una señora llorando, yo me preocupé porque pensé que quizás se había ofendido con algo que habíamos dicho, pero ella me dijo: ‘Estoy muy emocionada porque entró mi llamada, yo tengo cáncer y ustedes me alegran las mañanas, muchas gracias’. Esas palabras para nosotros fueron gratificantes”, agregó.

La fórmula del éxito

El locutor de “Qumbias y Risas” manifestó que la clave para mantenerse vigente radica en tener siempre el humor como eje central del show. “Estar en un horario prime time de la radio, es decir desde las 7 de la mañana, es complicado, hay mucha competencia, pero nuestros chistes y sketches de cosas cotidianas atrapa al público”, detalla.

Respecto a la ubicación de su espacio dentro de los programas con más sintonías de la radio, el humorista resaltó: “La competencia es fuerte, incluso otras emisoras han traído a personajes que están en la televisión para que estén a cargo de sus programas, pero no han funcionado. Por ejemplo, han pasado conductores como Gian Piero Diaz y varios chicos reality, pero no se han quedado”. Por ello, recomendó a los muchachos que están ingresando al mundo de la radio para locutar ser más naturales para que se puedan ganar al público.

“Nosotros somos muy naturales, hablamos en cabina de lo que realmente hacemos, lo que comemos, sin poses ni nada. De repente, esa naturalidad es lo que les hace falta. El público quiere sentirse identificado con las personas que están escuchando. Yo no voy a decir que todos los días almuerzo lasaña o pizza porque eso no es verdad, y no lo voy a decir solamente para quedar bien porque eso se nota. Uno tiene que actuar tal y como es en la radio”, sentenció el recordado intérprete de “La Fuana”.





Actitud positiva

Finalmente, el comediante reveló que como todo ciudadano ha tenido que adaptarse a esta “nueva modalidad”. “Por mi parte, he tratado de mantener la sonrisa y el buen humor, porque sé que el lado emocional es muy importante, aunque como cualquiera el movilizarnos todos los días si nos asusta, pero somos muy cuidadosos para evitar contagiarnos”, finaliza Sierra.