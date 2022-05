​Edwin Sierra engañó a su novia Pilar Gasca con esta conocida bailarina (VIDEO)

Nuevamente el cómico Edwin Sierra está envuelto en un escándalo de infidelidad pues la bailarina Janet Reinoso contó que tuvo un affaire con él.

Janet Reinoso mostró las conversaciones que tuvo con Edwin Sierra hasta agosto del 2016, cuando el cómico ya había sido visto con su pareja Pilar Gasca.

“Es bastante meloso, bastante atento, muy querendón. Él tiene un corazón enorme, nunca mi intención fue acercarme por su dinero. Trabajé y nunca me pagó un sol. Ni para el taxi me daba. El que estaba detrás mío era él, en ningún momento me mencionó a la señorita”, expresó.

Janet Reinoso contó que conoció a Edwin Sierra en el programa Igualitos

“Él me hablaba, no se desde qué fecha está (con Pilar Gasca) pero él siempre me hablaba”, agregó.

Finalmente, la integrante de Las Castigadoras le envió este mensaje a Pilar Gasca: “Hermanita los tramposos no cambian y descansan un ratito”.

OJO CON ESTO:

¡Impensable! Greysi Ortega se confiesa ante Milena Zárate y esto ocurre (VIDEO)

Milena Zárate cuenta su secreto mejor guardado entre lágrimas y conmueve a todos

Greysi Ortega quiere el perdón de Milena Zárate y hará esto para conseguirlo (VIDEO)

HAY MÁS...