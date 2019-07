Edwin Sierra: "No hay tribuna en la pantalla para mostrar a los nuevos humoristas" │ENTREVISTA

Desde que Roberto Gómez Bolaños le dio la bendición para que lo imitara sin temor, Edwin Sierra respira tranquilo y sobre todo sin culpa alguna cuando se viste de “El Chavo” cada julio.

“Estaba en México participando de un concurso que buscaba al que mejor imitaba al personaje y ‘Chespirito’ al verme le dijo a los organizadores que yo no estaba para competir. Inmediatamente me pusieron de jurado”, recuerda el humorista, minutos antes de entrar a la función de su circo, que esta vez se mudó a Los Olivos.

Pero allí no termina la historia: el cómico, ya envalentonado por semejante detalle del maestro, se atrevió a hacerle un pedido.

“Me disculpa. No quiero ofenderlo con mi imitación; quiero que me brinde la ‘patadita de la suerte’ y su autorización para que lo imite”. Gómez Bolaños lo miro con ojos de “El Chavo” -sinceros y tiernos- y le respondió en una. “No tienes nada que agradecer; al contrario, yo tengo que hacerlo porque gracias a ti ‘El Chavo’ está vigente en el Perú. Por tus imitaciones, también se me recuerda”.

Han pasado 14 años desde ese encuentro, mucha agua ha corrido bajo el puente, y Sierra también ha vivido lo bueno y lo malo. El artista sigue con su circo, que va hasta agosto, no ha dejado sus espectáculos, alista el estreno de su película y ha encontrado en la radio el medio por el que no extraña la pantalla chica.

- Muchos creen que la televisión lo es todo... Y no es cierto. Hay muchas otras alternativas para seguir desarrollando una carrera. Cuando yo salí de la televisión, mucha gente decía “uy, qué va pasar con él, pobrecito”. No hice caso a eso y acepté una oferta para un programa de radio hace nueve años. Con “Qumbias y Risas” soy número uno en mi horario.

- Tuviste que reinventarte... Siempre he tenido la capacidad de adaptarme a las circunstancias y trabajos que he aceptado. La competencia en mi horario es fuerte con los programas que a esa hora están con las noticias; para emprender el reto, tuve que llevar lo aprendido en la televisión y adaptarlo. Mucho de actuación, opinión; hasta aprendí a contar chistes, que no era mi especialidad.

- Ahora que estás lejos de la televisión, ¿cómo ves los programas cómicos que hay en la pantalla chica? Yo veo que no hay buenos productores especialistas en humor para televisión. Desde Guillermo Guille, no ha aparecido ninguno. Él te salía con cosas frescas, y te exigía que aportaras con personajes y enriqueciendo los libretos.

- No hay productores y tampoco veo renovación de cómicos. La misma promoción de tu época sigue... Hubo una época en la que los programas cómicos dejaron de verse en la televisión y ahora solo hay dos. No hay tribuna en la pantalla en la que se pueda mostrar a los nuevos humoristas. Talento hay y mucho; solo falta que se promueva y sus exponentes ocupen el lugar que algún día vamos a dejar nosotros.