El actor cómico Edwin Sierra habló en exclusiva con Diario Ojo y contó los feos momentos que le tocó vivir cuando su película fue rechazada por los encargados de un conocido centro comercial de la capital.

Edwin Sierra reveló que a él le dijeron, en su 'cara 'pelada', que la película no podía proyectarse en el concurrido centro comercial porque no era de su target.

“Pregunté y ¿por qué nuestra película no sale en este centro comercial? No, porque tu película es popular y tú eres un artista del pueblo y no reúnes las características”, reveló.

La película peruana “¿Mi novia es él?” es protagonizada por Gregorio Pernía, Melissa Paredes y Edwin Sierra. (Foto: Sierra Studios)

“Lamentablemente aquí muchos peruanos tenemos doble discurso pero, sin embargo, cuando le tocan la puerta, a veces uno cree que eso quedó en el pasado, por el color de piel, el que eres provinciano a muchos les ocurre eso”, agregó.

Días antes del estreno, Gregorio Pernía contó este impasse asegurando que Edwin Sierra y su película fueron rechazados por ser “cholo”.

Si bien no dijo cuál era el centro comercial que rechazó su película por clasismo, Edwin Sierra dio un detalle importante: este se encuentra ubicado en la avenida Javier Prado.

“Se van a dar cuenta, es uno que está en la avenida Javier Prado. Sin embargo, todo mi pueblo va a visitar, todos mis paisas se van a comprar sus ropas, mis paisas gastan más, pero siempre nos segregan, espero que eso cambie por el bien del país”, puntualizó.