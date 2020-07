Decidida a que dejen de relacionarla con el alcalde de La Victoria,George Forsyth, Alejandra Baigorria está más desatada que nunca y sin importarle el que dirán decidió realizar una atrevida sesión de fotos para su tienda de ropa que lleva su mismo nombre. Y para demostrar que no tiene impedimento de ninguna persona que le prohíba nada, decidió dejarse llevar por la cámara.

“Se libre.. Se Tú... Vive”, escribió Baigorria quien acompañó esta frase con una atrevida foto en buzo que mostraba un provocativo escote y lucía ese prominente busto, que ha paralizado no solo a sus seguidores que la llenaron de elogios. Sino también hasta su compañero de EEG, Said Palao que no dejó de comentar y mostrarse rendido ante esa imagen. “Alaaaa”, escribió acompañado de un emoticón de fuego.

Inmediatamente, Baigorria respondió el halago. “@saidpalao_fit los comentarios palao jajaja”. Y luego le dijo a una usuaria el por qué de la reacción del chico realitie. “@marianastef399 son los Palao pues jajaja”, añadió.

NO HACE CASO A LAS CRÍTICAS

Luego, en una siguiente publicación lanzó una fuerte frase dirigida a las críticas que ha recibido por parte de Magaly Medina y a la de sus detractores en las redes sociales. “La vida me hizo una mujer tan fuerte, entre caídas, bajadas y subidas, llantos, risas y muchas cosas... que hoy ni tú ni nadie podrá meter ese veneno en mi vida. Siempre ten presente lo que eres, lo que digan no importa. Al final el que te conoce solo se ríe”, mencionó Alejandra Baigorria en su defensa.