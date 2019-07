Tula Rodríguez pasó incómodo momento por desplante de Rosángela Espinoza│VIDEO

Tula Rodríguez pasó un incómodo momento en vivo luego que Rosángela Espinoza se negara a devolverle un abrazo tras perder la competencia "Divas" en Esto es Guerra.

La 'chica selfie' y la conductora se enfrentaron en danzas peruanas, la primera con festejo y la segunda con un huayno, pero el jurado dio como ganadora a Tula Rodríguez, generando el fastidio de Rosángela Espinoza.

Pese a que la conductora intentó abrazar a Rosángela Espinoza, la modelo no respondió su abrazo.

Al respecto, Tula Rodríguez admitió que Rosángela Espinoza estaba incómoda tras perder: "No me atreví a ver el show de Rosángela, me fui para atrás, dije no lo voy a ver porque no quiero que me ganen los nervios porque ya estoy nerviosa. Pero Rosángela es, bueno, yo la quise abrazar, estaba incómoda, no sé".

En ese sentido, Tula Rodríguez reveló que sufrió un desplante de parte de Rosángela Espinoza, pero que entiende su molestia.

"Sí (me hizo un desaire) Esto es una competencia, voy a respetar su sentir y está en su derecho, más allá de eso somos seres humanos", sostuvo la conductora de En boca de todos.