Efraín Aguilar, el famoso productor de “Mil oficios”, “Así es la vida” y “Al fondo hay sitio”, lamentó la muerte del actor y cantante Diego Bertie, quien falleció tras caer desde el piso 14 de un edificio, ubicado en el distrito de Miraflores, la madrugada de este viernes, 5 de agosto.

“Máximo hace 15 días o un mes he estado con él y su hija y por Dios que me has agarrado frío porque inclusive yo tenía un proyecto con él. Que Dios lo tenga en un Gloria. Quiero decir que me ha impactado mucho porque somos muy amigos de por lo menos 50 años. Yo lo vi debutar con la compañía de Sabatini hace una punta de años, después trabajó con Pepe Aguilar y en una serie de grandes obras. Y estábamos en un proyecto para televisión, contaba con él. Ni 15 días he estado con él y su hija ahí en mi oficina”, comentó en diálogo a Exitosa Noticias.

Asimismo, Aguilar calificó de sorpresiva la muerte de su amigo, a quien recordó como una persona con mucha disciplina. “Un actor de tanto éxito, con tanta disciplina, que su profesión la ha llevado en las venas y que vivía pensando qué próximo trabajo iba a hacer”.

“Puedes estar en la televisión porque tienes mucho carisma, mucha llegada, no son mal recibidos por nadie, se hace cómplice de sus aventuras de sus problemas y tú ves estas noticias y por Dios me has desencajado y en “Al Fondo Hay Sitio” todos los que hemos trabajado con él saben de su comportamiento, de su respeto, de su disciplina, de su pulcritud impresionante”, añadió.

En esa línea, aseveró que el mundo del teatro y la televisión está de “luto”. “Acompaño en su dolor a su familia y a toda la gente teatrera. Estamos de luto”.

Bertie y su amor por AFHS

En otro momento de la entrevista, se le consultó a Efraín Aguilar sobre el amor que Diego Bertie le tenía a “Al fondo hay sitio”, serie que catalogó como “su familia”.

“Buscar que los compañeros de trabajo tengan una relación más allá de la relación laboral y eso a través de charlas, de conversaciones personales, hacer reuniones, fiestas y comenzamos a conocer los problemas de nuestra familia y eso va haciendo que el grupo se sienta presente en cada uno de nosotros y cada problema personal se transformaba en un problema de grupo y se si podía solucionar, Lo solucionábamos y se transformaba en una hermandad laboral y personal”, comentó al respecto.

