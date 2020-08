Efraín Aguilar no critica a Malú Costa por revelación que hunde a César Ritter,

El productor de "Al Fondo Hay Sitio", Efraín Aguilar, evitó criticar a Malú Costa por sus declaraciones en “El Valor de la Verdad” en las que involucró a César Ritter, pues como se recuerdo, la modelo aseguró haber hecho un trío con él y otra actriz.

“El tema de fondo no me incumbe, es la vida privada de mis hijos putativos. En eso no me meto, mal haría en opinar porque no me interesa. Si tengo que darle algún consejo sería en privado, no ante los medios. ¿Cómo está mi relación con ella? Bien, la visité en la cárcel, somos patas. Ella regresó a la serie porque otros actores me pidieron que vuelva”, expresó Efraín Aguilar.

“Malú es mi hija, una excelente actriz y fue disciplinada conmigo. César es mi hijo y siempre ha laborado conmigo. ¿Si volvería a trabajar con ambos? Claro, por qué no”, agregó el productor de "Al Fondo Hay Sitio", Efraín Aguilar.

ADOLFO CHUIMAN LAMENTA REVELACIONES

En entrevista telefónica con el diario Ojo, el actor Adolfo Chuiman se refirió a las revelaciones que hiciera Malú Costa en "El Valor de la Verdad", donde contó entre otras cosas, que sostuvo un trío sexual con César Ritter y la pareja de él.

"Me pones entre la espada y la pared porque yo la verdad, prefiero estar (al margen). Somos amigos, es difícil hablar de otras personas, no es mi estilo", expresó Adolfo Chuiman.

Consultado sobre cómo debe estar Ritter ahora que está en el ojo público gracias a Malú Costa, dijo que "así es la vida, más no te puedo decir porque respeto mucho la vida privada de los demás. ¿Qué hay límites para hablar? Claro, hay límites y hay códigos, sino quieres tener problemas (después)", sostuvo Adolfo Chuiman dejando en claro que las declaraciones de la ex figura de "Así es la Vida" le podrían traer problemas legales.

