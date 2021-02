El productor Efraín Aguilar fue dado de alta de la Villa Panamericana tras pasar 11 días internado por complicaciones del COVID-19.

En diálogo con el programa “América Hoy”, el productor de “Al fondo hay sitio” se mostró muy feliz por haber superado la enfermedad.

“Entusiasmado con mi salida, grato con todo el personal de la Villa Panamericana que me ha atendido de maravilla”, dijo Efraín Aguilar.

“Tengo que seguir la cuarentena en mi casa hasta que esté totalmente recuperado”, agregó.

Asimismo, Efraín Aguilar reveló que no recuerda cómo fue su traslado a Lima tras descompensarse en Huancayo: “No lo sé porque yo estaba con oxígeno, cuando he llegado acá recién me he dado cuenta que estaba en la Villa Panamericana”.

El productor también hizo mención a la muerte del actor Osvaldo Cattone: “Estoy conmocionado por lo sucedido ayer, que no quiero mencionar, eso me ha chocado bastante”.





