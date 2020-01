No cabe duda que el lazo de amistad se mantiene entre la mayoría de integrantes del elenco que conformó ‘El Chavo del 8′. Entre los más queridos por los miles de fans de la serie mexicana están, sin duda, Edgar Viva y María Antonieta de las Nieves, quienes interpretaron al ‘Señor Barriga’ y la ‘Chilindrina’.

Hace poco, Maria Antonieta cumplió 70 años y, como estaba muy deprimida por el reciente fallecimiento de su esposo - ocurrido el pasado 15 de septiembre - su hija Verónica le organizó una fiesta sorpresa.

“Yo no quería, pero accedí por ella. Antes de irnos me dijo que si pasaba a su casa, que está al lado de la mía, para ver una recámara nueva, y entrando me encontré con mis amigos cantándome ‘Las mañanitas’”, contó la recordada ‘Chilindrina’ a TVNotas de México.

Ella narró que la pasó ‘increíble’: "hoy empieza mi nueva vida, me siento querida y recuperaré las ganas de vivir, me siento bendecida por Dios”.

Polémico beso con Edgar Vivar

En la celebración de su cumpleaños, un hecho no pasó inadvertido y fue el tremendo beso entre ambos personajes de la recordada serie cómica. ¿Qué dijo la ‘Chili’ a TVNotas?

“A él lo conozco desde hace más de 50 años, siempre nos llevamos muy bien, así que toda la vida lo he sentido parte de mi familia; y sobre el beso, es la primera vez que nos damos uno, pero ya estoy viuda y él es soltero, nadie nos puede reclamar (ríe). La verdad sí me sorprendió mucho cuando me dio el beso, pero me gustó y bromeamos con que los dos estamos solteros”.