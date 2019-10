El periodista Beto Ortiz tuvo como invitada en su programa El valor de la verdad a la exporrista del Sport Boys, Shirley Cherres, quien contó pasajes inéditos de su vida donde los romances con futbolistas y personajes del medio no podían faltar.

Shirley Cherres perdió la opción de llevarse los 50 mil soles al responder con una mentira sobre el romance que tuvo con el futbolista mexicano Mauro Lainez, a quien conoció durante los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Ante toda esta situación, Beto Ortiz solo atinó a darle un super consejo a la rubia a quien le recomendó "amarse un poco más".

"Cuando un concursante pierde, todos nos quedamos abatidos, no hay otra posibilidad, lo lamento muchísimo. Gracias por haber estado aquí y habernos abierto las páginas de tu vida", dijo Beto Ortiz.

"Te mostraste como una persona que, a pesar de todo, se ilusiona, se enamora del ser humano y lo dices de manera púlica por lo que te haría más vulnerable. Mi consejo es que te quieras un poquito más. Ámate un poco más, de hecho el doble, como hablábamos, ya no creer mucho en la gente, no todo el mundo tiene ese buen corazón, no puedes admitir que todos son como tú", aconsejó Beto Ortiz.

Ante estas palabras, Shirley Cherres le respondió así: “han conocido bastante sobre mí, tener un programa que te de el tiempo para que la gente te conozca. Créeme que yo me amo muchísimo”.