La cantante salsera Yahaira Plasencia vive una hermosa etapa pues todo indicaría que su amistad con Jefferson Farfán sería nuevamente un romance viento en popa entre el futbolista y ella.

Sin embargo, el fin de semana, su felicidad se vio empañada luego de que se presentara en El Gran Show de Gisela Valcárcel.

Ahí, Yahaira Plasencia recibió las críticas de las cubanas Vernis Hernández y Daylin Curbelo.

“Lo que he visto es que tuvo un problema, que se desafinó y todo porque ella es así ¿no? Es desafinada, pero eso ya no tiene que ver con la producción del programa”, sostuvo Daylin.

“Claro que la chica ha evolucionado. Está trabajando con Sergio George y cualquiera no trabaja con él. Tampoco cualquiera tiene la plata para poder hacerlo. Yo llevo 18 años y no me alcanza”,manifestó Vernis sobre la salsera.

Ante esta ola de críticas, Yahaira Plasencia colocó un contundente mensaje, el cual sería la respuesta a estas dos cantantes y también a Melissa Klug, con quien tiene una rivalidad de años, luego de ser acusada de ser la manzana de la discordia en el hogar que formó con Jefferson Farfán, quien pronto estrenará su nueva película 'La foquita, el 10 de la calle'.

“Sé la mujer que acomoda la corona de otra mujer, sin decirle a los demás que estaba torcida...”, fue el mensaje de la salsera.