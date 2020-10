Adamari López es una actriz y presentadora de televisión muy querida y exitosa. La puertorriqueña se hizo famosa como actriz de telenovelas en México, destacó en producciones como “La fan”, “Amigas y rivales”, “Gata salvaje”, entre otras, ganándose el cariño del público.

Hoy a sus 49 años es una reconocida presentadora de televisión, preferida por el público hispano. Adamari inició su carrera actoral a la edad de 6 años, desde entonces ha mantenido su carrera artística por 42 años, casi ininterrumpidos, tiempo en el que ha construido una sólida y exitosa carrea.

Aunque goza de mucha popularidad y varios reconocimientos, Adamari López pasó por momento complicados que hoy recuerda como anécdotas que la hicieron crecer dentro del medio artístico. Una de ellas fue cuando la empresa Televisa la vetó ¿por qué? Aquí te los contamos.

Adamari Lopéz es conocida por participar en varias telenovelas mexicanas como “Amigas y rivales” (2001) (Foto: Televisa)

La puertorriqueña llegó a México en los años 90 en busca de alguna oportunidad laboral. Su talento y carisma le abrieron muchas puertas y logró obtener un papel en la telenovela “Pueblo chico, infierno grande” (1997), donde iba a interpretar a Verónica Castro de joven. Lamentablemente esto se convirtió en una amarga experiencia, según le contó al publirrelacionista Joe Bonilla, en una entrevista retomada por People en Español.

“Hice casting con Aracely Arámbula y con Irán Castillo, fueron dos de las figuras que ya estaban cotizando en México, que eran egresadas del CEA (Centro de Educación Artística de Televisa), que tenían como esa importancia dentro de la misma empresa y que entendería yo que las iban a mirar más a ellas porque eran egresadas del CEA. A mí no me conocían”, recordó la presentadora del programa “Un Nuevo Día”.

Adamari López pudo haber debutado con un papel estelar en Televisa, pero la empresa la vetó (Foto: Adamari López/ Instagram)

“A mí me dieron el papel. Yo llegué a tomar clases en el CEA, empecé las clases de capacitación para suavizar mi acento puertorriqueño y neutralizarlo, me hicieron un cambio de imagen… Estaban empezando a hacer el trámite porque entendían que el papel era mío”, detalló.

Cuando se estaba preparando para interpretar el papel y debutar en Televisa, hubo un cambio de planes. A la empresa no le gustó la idea de que las telenovelas que Adamari había hecho en Puerto Rico fueran transmitidas en la competencia “TV Azteca”. Por este motivo, Televisa decidió prescindir de sus servicios, pese a que ya había sido elegida para el papel.

“Al darse cuenta de este conflicto de intereses, me pidieron que me retirara de inmediato del canal y le dieron el papel a Aracely Arámbula”, relató en uno de sus libros Adamari. “Aparecer en la otra cadena te convertía automáticamente en una especie de persona non grata. Esa experiencia me hizo bajar de las nubes con un solo trueno. Lloré muchísimo”, recordó.

Afortunadamente para su carrera, Televisa cambió su política y decidieron quitar los vetos. Así que en diciembre de 1997 Adamari finalmente debutó en la televisora gracias a Sin ti, en donde tuvo uno de los papeles principales como parte del elenco juvenil.

Afortunadamente, poco tiempo después la empresa mexicana decidió quitarle el veto. Televisa cambió su política y Adamari López pudo debutar en la casa televisora en el melodrama “Sin ti”, donde tuvo uno de los papeles principales como parte del elenco juvenil.

La actriz y presentadora de televisión puertorriqueña Adamari López tiene 49 años. (Foto: Adamari López/ Instagram)

