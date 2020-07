Pablo Villanueva, mejor conocido como ‘Melcochita’, revela que vive con gran temor pues lo podrían desalojar de la casa en la que vive por no pagar el alquiler.

‘Melcochita’, quien días atrás también anunció oficialmente su candidatura al Congreso de la República para las Elecciones 2021 tras ser invitado por el partido Perú Crece, ahora vive en una situación de angustia debido a que hace cinco meses que no puede cancelar la renta mensual de su vivienda, pues ha dejado de percibir aproximadamente el 85% de sus ingresos.

“ Ya cinco meses que no pago porque no tengo la plata suficiente. Son casi 10 mil soles que se ha acumulado y aunque el dueño es buena gente, ya me habló y temo que en cualquier momento me den dos patadas en las cuatro letras y chau” , reveló el popular humorista en una entrevista al diario El Popular.

‘Melcochita’ manifestó que su situación es realmente grave y lo que le preocupa son sus tres hijitas “quienes están chiquitas y claro también por mí que ya estoy viejo y soy vulnerable, trato de no desesperarme, sino me muero”. “En estos momentos me siento atado de pies y manos. La chamba ha bajado por esta pandemia, vivo cachueleando”, agregó.

El cómico detalló que antes, “con mis comerciales, shows, la televisión pasaba fácilmente los 20 soles mensuales. Ahora a veces llego a los 3 mil soles. Ruego al Señor que se acabe este virus y todos podamos trabajar con normalidad como antes (…) además le debo a la Sunat”.

“Lo que más me preocupa es pagar la casa para que no me saquen a la calle”, dijo, para luego denunciar que el propietario de una radio local no le paga “hace más de cuatro meses. Son 16 mil soles, la verdad que con eso arreglo todos mis problemas de ‘guita’”.

‘Melcochita’ precisó que todos lo que gana actualmente “va para comprar víveres. Gracias a Dios me puse al día con las pensiones (del colegio) de mis bebitas. Por cada una pago 400 soles mensuales”, indicó y agregó que si pudiera recibir el bono que entrega el Gobierno “sería de gran ayuda en estos momentos”.

El también sonero detalló que el dinero que tenía guardado lo había invertido en hacer paneles y la promoción de lo que iba a ser su circo. Otros proyectos que no llegaron a concretarse fueron su gira por varios países de Europa, la grabación de una película -que se quedó a la mitad-, y su participación en una serie para Netflix.

Por otro lado, ‘Melcochita’ se refirió los cuestionamientos que recibió en los últimos días por el comercial que grabó para una AFP. “Hablan tonterías, no entienden que soy artista y vivo de esto. No le robo a nadie, para mí es una forma de generar recursos limpiamente en estos momentos de necesidad extrema para millones en el Perú y el mundo”, afirmó.

VIDEO RECOMENDADO

Pablo Villanueva ‘Melcochita’ realiza shows virtuales a través de Zoom

Pablo Villanueva 'Melcochita' realiza shows virtuales a través de Zoom 05/06/2020