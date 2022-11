Muchos de los actores y actrices que han formado parte de “El señor de los cielos” guardan buenos recuerdos y anécdotas que vivieron durante las grabaciones de la serie de Telemundo. Ese es el caso de Sarah Mintz, la intérprete que vivió un vergonzoso momento junto a Rafael Amaya en la cuarta temporada de la exitosa producción.

La villana de la telenovela “El rostro de Analía” recordó el incómodo momento que vivió durante las grabaciones de “El señor de los cielos” en el programa de telerrealidad “Secretos de villanas”, donde ella junto a Gaby Spanic, Cynthia Klitbo, Sabine Moussier, Geraldine Bazán y Aylín Mujica repasan sus vivencias en el mundo de la televisión y en el ámbito personal.

Sarah Mintz, quien hoy es coach de vida y reside en Israel, contó que mientras grababa una escena de pasión en 2015 cometió un error que hizo reír a su compañero Rafael Amaya en el set de grabación. ¿Qué pasó? Aquí te lo contamos.

Sarah Mintz interpretó a Amparo Rojas en la cuarta temporada de “El señor de los cielos” (Foto: Sarah Mintz/ Instagram)

CUANDO SARAH MINTZ VIVIÓ UN VERGONZOZO MOMENTO CON RAFAEL AMAYA EN “EL SEÑOR DE LOS CIELOS 4″

En el episodio número 3 del programa “Secretos de villanas”, Sarah Mintz reveló que cuando grababa una escena de pasión en 2015 con Rafael Amaya se le salió sin querer el nombre de su compañero en lugar del de su personaje, Aurelio Casillas.

“Estaba haciendo la escena con Rafita y entonces estábamos en la escena, era la escena donde él se metía con la enfermera y estábamos en el beso y la cosa, en la frotadera y no sé qué es lo que él me pregunta ‘Amparo no sé qué’ Y yo ‘sí Rafa, sí Rafa’”, recordó la actriz de telenovelas.

Sarah Mintz recordó que el equipo de producción de la serie que se encontraba en el set de grabación se quedó sorprendido: “Todo el mundo se quedó así [con la boca abierta]”, señaló.

Sarah Mintz es una actriz, modelo, presentadora y empresaria colombiana (Foto: Sarah Mintz/ Instagram)

La actriz de la telenovela “Marido en alquiler” dijo que se sintió tan avergonzada que en ese momento solo “quería que la tierra la tragara”.

Si bien Sarah Mintz se sintió muy incómoda con el error que cometió, Rafael Amaya tomó con humor el momento y solo atinó a reírse, según detalla People en Español.

“A él [refiriéndose a Amaya] enseguida le dio risa y yo quería que la tierra me tragara”, confesó Sarah sobre la escena que grabaron juntos durante la cuarta temporada de la exitosa serie de Telemundo.