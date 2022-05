Todo un galán. Ale Venturo confesó que pese a que tenían muchos amigos en común, nunca los presentaron formalmente, por ello fue el ‘Gato’ Cuba el primero que mostró su interés en ella, reaccionando a sus historias luego de haberse divorciado con Melissa Paredes.

Al ‘Gato’ le dio vergüenza haber reaccionado tantas veces, pero ella ya lo había visto antes que él las borre, desde ese día hablaron todos los días y prometieron encontrarse y hacer una parrilla en la casa de Rodrigo Cuba, la misma a la que el futbolista bajó con mascarilla por el nerviosismo.

Antes de verse, el Gato le dijo a Alexandra que la saludaría con un beso y así fue como se besaron la primera vez que se encontraron para hacer una parrilla.

Magaly le preguntó a la Venturo si no tenía miedo de estar con un personaje mediático como el ‘Gato’ y ella respondió: “Pensé que iba a ser peor, pero sí me dio miedo, de hecho cuando estábamos acá, nos fijábamos que no nos estén viendo”.

