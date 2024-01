El Gran Show: 'Chiquito' Flores habla de supuesto affaire entre Paolo y Grasse

Juan Flores lamentó haber caído en sentencia en El Gran Show al lado de Melissa Klug y Milett Figueroa.

El popular 'Chiquito' Flores indicó estar tranquilo tras su participación en El Gran Show, pero "no merecía esos puntajes, ya están y tampoco puedo tampoco pelearme con el jurado peor va ser se van a malinterpretar las cosas. calladito estoy mejor".

El futbolista también se refirió a la inesperada sorpresa que recibió en El Gran Show. Y es que su hija Cielo llegó de Estados Unidos.

"Me cayó de sorpresa, estaba enterado que iba a venir pero no sabía la fecha, pero creo que fue una bonita sorpresa y como cualquier padre necesita el abrazo de sus hijas. Soy una persona que quiere lo mejor para sus hijos", dijo muy emocionado el concursante de El Gran Show.

Además, el participante de El Gran Show indicó que está pendiente de sus hijos y cumple con ello. "Siempre he sido una persona correcta, pero lo bueno se convierte en malo cuando uno sale trata de divertirse, he sabido mantenerme tranquilo sino pueden con el enemigo únete", manifestó.

Por otro lado, Juan Flores habló, tras su presentación en El Gran Show, sobre el supuesto affaire entre Grasse Becerra y Paolo Guerrero.

"Eso no sabía (encuentro entre Paolo y Grasse), la verdad estoy retirada del fútbol solo sé que ganó Perú hoy día, no puedo ver el programa (El Valor de la Verdad) porque estoy trabajando acá, pero si está picante, está feo la cosa. Él viene de una relación seria tiene planes de casare y que salga esto", expresó Flores.

El concursante de El Gran Show se mostró muy feliz por el apoyo de su ex pareja Tula Rodríguez. “Me dio mucha alegría saber eso, lo que fue antes los problemas para mí son chiquilladas, soy una persona ya no tan madura, pero ya sé a dónde llegar si me quedo en TV, quiero agradecer sus palabras siempre es bueno la palabra de quien fue parte de mi vida”.