​El Gran Show: Chiquito Flores llora por eliminación y culpa a Melissa Klug

"Me voy con la frente en alto, he estado con buena gente acá. Así que nada, no tengo más que decir. Si tuviera otra oportunidad lo haría, vendría a bailar", dijo Juan “Chiquito” Flores tras su salida de El Gran Show donde fue eliminado por Melissa Klug.

"Esta semana ha sido tensa. Hay que tener un poquito más de jale con la gente para quedarme. Pero ya está", dijo Juan Chiquito Flores evidenciando su molestia.

"Es complicado competir con bailarines que son profesionales. Yo soy futbolista no bailo como ellos y sábado a sábado me he esforzado para estar a la par y no me he amilano ante nadie. He bailado muchas cosas que no van conmigo, los pasos que me dan yo normal iba.

Para Chiquito Flores le jugó en contra no haber tenido tantos escándalos ni atención mediatica como su competidora Melissa Klug. ¿Tú crees que se quedó Melissa porque si se iba el programa no le funcionaba? "En parte sí porque ella vende mucho". Por ahí si yo hubiera hecho un escándalo la semana pasada Chiquito, otra hubiera sido la historia.

"Ella mueve programas, está en todos los canales, yo no", dijo Chiquito Flores reafirmando que los escandalos favorecieron a Melissa Kug y que sus favoritos para la gran final de "El Gran Show" son Christian Domínguez y Millet Figueroa.

YA LO HABÍA DICHO: Juan “Chiquito” Flores enfrentará su segunda sentencia con la imbatible Melissa Klug, quien lleva cinco sentencias vencidas en “El gran show”. Sin embargo, el futbolista confía en que llegará a la final del reality de baile de Gisela Valcárcel. “Ha sido injusta mi sentencia, sobre todo por el esfuerzo que hicimos. Ensayamos con Karen Dejo -mi refuerzo- un día antes y lo hicimos bien, todos bailaron cualquier cosa menos chachachá. Ahora estoy con Melissa Klug en sentencia y para mí será complicado ganar”, comentó el futbolista.

Flores, quien recibirá el apoyo en la sentencia de la sexy Rocío Miranda, reconoció que baila mejor que la ex de Jefferson Farfán, pero que el público prefiere los escándalos antes que la dedicación que le dan a la coreografía. “¡De lejos bailo mejor que Melissa! Pero creo que la gente no se fija en eso, sino más bien en los escándalos. Ella sale todos los días en la televisión y yo no”, argumentó y reconoció que está en desventaja frente a la figura mediática de la Melissa Klug.

