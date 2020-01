​El Gran Show: 'Chiquito' Flores revela que su novia lo terminó por hacer esto con Milett Figueroa

Juan Flores fue eliminado de El Gran Show, pues no superó los votos del público que apoyó a Milett Figueroa. Sin embargo, el jurado decidió darle que permaneciera una semana más.

"Me iba ir sin saber el destino que me deparaba, pero no sabía que había una ayuda. Estoy emocionado por quedarme una semana más y no estar sentenciado que es lo más importante", dijo Juan Flores 'Chiquito' quien reveló que no tiene nada con Milett Figueroa.

Él aclaró que la foto donde aparece con la modelo fue solo por un almuerzo que tuvieron y que fue malinterpretado por la prensa. Según dijo su expareja decidió terminar su relación con él "Ella es mi amiga nunca he pensado en iniciar una relación, tengo un cariño enorme. Conozco a su mamá y hermana no tengo necesidad de estar con ella, la invite a un restaurante. Lamentablemente mi pareja se molestó por eso, creo que a veces mi pasado me condena", dijo Juan Flores 'Chiquito'.

"¿Tu enamorada te dejó por ella?", fue la pregunta que hizo que Juan 'Chiquito' Flores cambie su ánimo. "Cuando salió la foto de Millet se rompió, cuando no hay confianza todo se quiebra, tuve muchos traspiés. Me gustaría ir y conversar ojala que entienda.

"No sé por qué cuando llegue mucha gente pensó que no bailo, pero creo que uno cada semana hace cosas para dar lo mejor, siempre escucho en los ensayos que la hago renegar a mi coreógrafo", dijo entre risas el popular 'Chiquito', tras agradecer al público que votó por él en 'El Gran Show'.





El Gran Show: 'Chiquito' Flores debutará en película y habla de Tula Rodríguez

El Gran Show: Gisela Valcárcel alborota las redes sociales con estas trencitas [FOTOS]