​El Gran Show: Luigi Carbajal está soltero y se desvive en elogios a su bailarina [VIDEO]

Suelto en plaza. Luigi Carbajal sostuvo que está soltero, pues terminó la relación que tenía con una chica. Ahora está concentrado en su participación en el reality de Gisela Valcárcel, “El Gran Show”:

"Estoy más soltero que nunca, por ahora quiero estar así. Estoy concentrado en un negocio de muebleria que he puesto en Lima Norte". Sin embargo Luigi Carbajal no quiere especular más sobre su vida amorosa. Se queda callado cuando le preguntan por su ex Dorita Orbegoso ¿Hay amigas con derechos? "No, nada pues por ahí habrá habido pero no tengo tiempo" responde asegurando estar enfocado en "El Gran Show"

"Quiero seguir avanzando en El Gran Show, tengo una gran bailarina y quiero estar a su nivel", sostuvo la expareja de Dorita Orbegoso, Luigi Carbajal.

El participante de "El Gran Show" siguió con sus elogios a su bailarina "Su belleza, su profesionalismo en realidad ella es bailarina profesional, no voy a estar a su nivel porque ella viene de una escuela y yo estoy tomando clases quiero mejora", mencionó bastante agitado Luigi Carbajal.

Incluso Luigi Carbajal reveló que nació una gran amistad entre ambos a partir de "El Gran Show". "Sí, estoy contento, somos más amigos. La confianza es importante".