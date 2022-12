El programa “Amor y Fuego” presentó un adelanto de su edición de este lunes 12 de diciembre, donde se pudo evidenciar que Melissa Paredes declaró para el espacio de Willax TV tras la final de “El gran show” de Gisela Valcárcel.

Según se pudo ver en el avance, la bailarina y actriz fue consultada sobre la opinión que emitió Ethel Pozo, quien señaló que Paredes no debió elegir a su pareja Anthony Aranda para que la acompañe a bailar en la final de “El gran show”.

“¿Quién es ella para decir si es correcto o no? ¿Es Dios? ¿Quién es para juzgar?”, fue comentario de Melissa para el programa de Rodrigo González ‘Peluchín’ y Gigi Mitre.

“‘Ay me encantaría que aquí esté Óscar del Portal (periodista de América TV que fue acusado por infidelidad), me gustaría tener a todos’, pero a mí no porque soy mujer. Me parece un poco machista”, añadió.

Antes de la gran final de “El gran show”, la conductora Ethel Pozo comentó en “América Hoy” que Melissa Paredes no debería aparecer con Anthony Aranda en el espacio sabatino.

“Yo no lo hubiera traído jamás, hubiera ido sola. Es inevitable que, entre la vida personal, ¿por qué lo lleva a él y no a otro bailarín? Hay otros bailarines muy buenos. Inevitablemente quieren que nosotros recodemos eso. Ha llegado hasta allí sin él, ha podido brillar sola”, fue el comentario de Pozo.

La relación de Melissa Paredes y Anthony Aranda es blanco de duras críticas porque ambos fueron ampayados cuando la actriz mantenía un matrimonio con Rodrigo ‘Gato’ Cuba.