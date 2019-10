Katy Jara sorprendió a propios y extraños al confirmar que se casó por civil con su pareja, el contador piurano Marvin Bancayan.

Se conoció que la artista y su pareja se casaron hace unos días en la municipalidad de El Porvenir, en Trujillo, rodeados únicamente de sus familiares.

Durante su boda civil, Katy Jara utilizó un hermoso vestido blanco pero corto. Asimismo complementó el arreglo con un collar y un detalle en el cabello.

“Me casé con Marvin porque estoy totalmente convencida de que es la persona con la que quiero y deseo compartir el resto de mi vida. Sé que para muchos es muy rápido, pero mi corazón me dice que estoy haciendo lo correcto”, dijo Katy Jara tras la boda.

Foto: Instagram Katy Jara

Y es que la artista conoció a Marvin Bancayan en enero pasado y se comprometieron hace pocas semanas.

“Bueno hay muchos Katylovers, en especial las mujeres, que me felicitan, que se alegran de esa nueva etapa en mi vida . En tantos los hombres, están divididos, hay quienes me felicitan y otros que me dicen que les rompí el corazón y que estarán muy pendientes de que Marvin no me haga sufrir. Así que Marvin estará muy chequeado”, expresó Katy Jara entre risas.