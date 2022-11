¿Qué personaje de Marvel quiere interpretar Sylvester Stallone? Si bien el actor estadounidense, reconocido mundialmente por personajes como Rocky Balboa y Rambo, ya pertenece al Universo Cinematográfico de Marvel, hay un papel en particular que cree que podría lograr hacer. Y es que la estrella de Hollywood es un gran fanático del MCU.

Marvel presentó a Sylvester Stallone como el personaje cósmico Starhawk, miembro de los Ravagers originales, en “Guardianes de la galaxia vol. 2″. Y ahora ha sugerido que Starhawk regresará para la muy esperada tercera parte de esta saga.

Sylvester Stallone recordó la ocasión en la que casi se quedó con el papel del Superman de Richard Donner -y que finalmente fue interpretado por Christopher Reeve-, además confesó qué personaje de cómic de Marvel le gustaría ser en el cine. ¿Qué dijo? Aquí te lo contamos.

Sylvester Stallone en el programa de Jimmy Fallon (Foto: Sylvester Stallone/ Instagram)

¿QUÉ PERSONAJE DE MARVEL QUIERE INTERPRETAR SYLVESTER STALLONE?

En entrevista con el medio The Hollywood Reporter, Sylvester Stallone reveló que le gustaría interpretar al personaje de Marvel, Nick Fury, ex miembro de S.H.I.E.L.D.

“No me parezco a ningún personaje de cómic. Ni siquiera hubiera podido representar a Terminator. Nadie haría un robot con la boca torcida y la voz que suena como un portador del féretro. Simplemente no funciona. Pero sí. ¿Quién era el tipo que terminó interpretando Sam Jackson?” (le dicen que era Nick Furia) Sí. Pensé que podría haber hecho algo así, donde no soy el protagonista”, reveló el actor de 76 años.

Tal como señala el portal MeriStation, Sylvester Stallone ya ha interpretado a otros personajes de cómic como Juez Dredd o Samaritan. Aunque estos héroes no pertenecen al MCU.

Sylvester Stallone, es un actor, guionista, productor y director de cine estadounidense de origen italiano (Foto: Sylvester Stallone/ Instagram)

Con dichas declaraciones podemos señalar que Sylvester Stallone no le tiene miedo a los retos ni a probar personajes nuevos, que habitualmente no está acostumbrado a hacer.

Su amplia y exitosa trayectoria en el cine lo avalan. Y es que Sylvester Stallone ha sido reconocido por su gran trabajo interpretando personajes icónicos como Rocky Balboa (1976), que le valió tres nominaciones al premio Óscar. En 2016, ganó el Globo de Oro como mejor actor de reparto por el mismo papel en el spin-off de la saga, entre otros premios.

